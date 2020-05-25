شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تلعب رياضة بسيطة فى بيتك لحرق دهون كحك العيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عيد الفطر هذا العام يختلف عن أى عام سبق، فهذه هى المرة الأولى التى نقضى فيها العيد فى المنزل، بسبب فيروس كورونا وسياسات التباعد الاجتماعى للحد من انتشار كورونا، ومع تناول حلويات وكعك العيد والجلوس فى البيت تقل فرص النشاط البدنى، وهو ما يؤثر بالطبع على مناعة الجسم، فى هذا التقرير نقدم نصائح لممارسة الرياضة فى العيد فى منزلك لحرق الدهون وتقوية مناعتك، وفقاً لموقع " theconversation".

ما مقدار النشاط البدنى الذى نحتاجه؟

التوصيات العالمية لممارسة الرياضة أن تكون ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني على مدار الأسبوع بالإضافة إلى أنشطة تقوية العضلات في يومين أو أكثر في الأسبوع.

أي نشاط أفضل من لا شيء ، والمزيد من النشاط يوفر المزيد من الفوائد الصحية الجسدية والعقلية.

نصائح لممارسة الرياضة فى المنزل بعيد الفطر

تمارين الجلوس والوقوف والحركة

خذ فترات راحة منتظمة من الجلوس المستمر أمام الهاتف الذكى أو التليفزيون أو غيره كل 20 إلى 30 دقيقة على سبيل المثال، يمكنك أن تأخذ استراحة بضع دقائق للتجول في المنزل أو أخذ بعض الهواء النقي في البلكونة أو في الحديقة أو الفناء أو اللعب مع كلبك لبضع لحظات.

اجعل السلم أفضل صديق لك

يعد استخدام الدرج "السلم" طريقة فعالة للغاية من حيث الوقت للحفاظ على اللياقة البدنية، إن صعود ثلاث درجات من السلم السريع لمدة 20 ثانية في اليوم يمكن أن يحسن اللياقة البدنية في 6 أسابيع فقط.

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تجنب استخدام المصعد واستبدله بالسلم واحرص على تجنب التلامس مع الدرابزين.

استخدم وزن جسمك

وجدت دراسة بريطانية عام 2017 أن تمارين القوة المنزلية التي تستخدم وزن جسمك - مثل تمارين الضغط والجلوس والألواح الخشبية - مهمة للصحة مثل الأيروبكس.

وهناك العديد من الموارد الرائعة لمثل هذه التمارين الداخلية للجسم للأشخاص من جميع الأعمار عبر الإنترنت.

استهدف على الأقل جلستين من وزن الجسم فى الأسبوع، حيث تتضمن كل جلسة مجموعتين إلى أربع مجموعات من 8 إلى 15 تكرارًا لكل تمرين لتعزيز القوة وتأكد من أخذ راحة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق بين المجموعات.

رياضة الرقص

استخدم سحر الموسيقى والرقص الذى يفرغ التوتر والإجهاد فى المنزل والرقص طريقة ممتازة لحماية القلب والحفاظ على اللياقة البدنية، حيث يمكن أن يصل إلى كثافة معتدلة وقوية.

كما أن الرقص له فوائد صحية نفسية لمساعدتنا على التأقلم مع العزلة التي يفرضها فيروس كورونا.