شكرا لقرائتكم خبر عن مريض السكر وكعك العيد .. ما الكمية التي يتناولها بأمان ودون مشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعك العيد من أكثر الحلويات المميزة لعيد الفطر المبارك، لكن بالنسبة لمرضى السكر يشكل الأمر نوع من القلق فهل يستطيع تناول كعك العيد بالكمية التي تناسبه أم لا، في هذا التقرير نقدم نصائح بسيطة تساعد مريض السكر عند تناول كعك العيد دون أن يؤثر على صحته، وفقاً لموقعي medicalnewstoday و NDTV.

هل يمكن لمرضى السكري تناول كعك العيد؟

نعم يمكن لمريض السكر تناول كعك العيد أو الحلويات بصفة عامة ولكن بنسب معينة، وباتباع الإرشادات الغذائية، فمن الأساطير الشائعة حول مرض السكري أنه ينتج عن استهلاك الكثير من الأطعمة السكرية، وفي الواقع ، يمكن أن تؤثر الحلويات على جسمك ولكنها لا تسبب مرض السكري، حيث أن السكري هو حالة صحية ناجمة عن ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ولا يمكن إنكار إن الحلويات ترفع مستوى السكر في الدم إذا تم الإفراط في تناولها ويمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة العامة.

يمكن لمريض السكر أن يتناول كعك العيد على سبيل التذوق، بأن يتناول قطعة كعك مع قطعة بسكويت وقطعة بيتي فور وأخرى غريبة، لكن يجب أن يحصل على أدوية السكر بانتظام.

و الإصابة بمرض السكر لا تعني دائمًا أنك مضطر تمامًا للتخلص من السكر أو الحلويات، و بدلاً من ذلك، يمكنك استبدالها ببعض الأطعمة الطبيعية الأخرى على مدار اليوم، مثل: الفواكه المجففة وبدائل السكر.

ومن المهم جدًا لمريض السكر إعطاء الأولوية للقيمة الغذائية في أي شيء يتناوله لذا يمكنك اختيار الأطعمة بحكمة دون أن تحرم نفسك من أي صنف من الطعام.

ويمكن لمريض السكر أيضاً ممارسة الرياضة خاصة في أيام العيد لحرق الدهون والسكريات التي تناولها في كعك العيد.

وكذلك يمكنه صنع كعك العيد في المنزل بنسب ومعدلات سكر صحية وباستخدام السكر الدايت.

ويمكنه قياس نسبة السكر في الدم على مدار اليوم باستخدام جهاز السكر المنزلى.



كحك العيد

أشياء يجب وضعها في الاعتبار قبل تناول كعك العيد لمرضى السكر

تعتمد كمية الكربوهيدرات والسكريات التي يمكن للشخص المصاب بداء السكري تناولها على عوامل، بما في ذلك:

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-مستويات نشاطهم، فهل سيحرق هذه الكمية خلال يومه أم لا.

- هل يحاولون إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي

-ما إذا كانوا يحاولون خفض مستويات الجلوكوز في الدم

يمكن للطبيب أو أخصائي التغذية مساعدة الأشخاص في تحديد أهدافهم الشخصية وتقديم المشورة بشأن خطة النظام الغذائي التي تناسب احتياجاتهم.

ووفقًا لجمعية السكري الأمريكية ، لا يزال بإمكان مرضى السكري تناول الحلويات أو الشوكولاتة أو الأطعمة السكرية الأخرى طالما يتم تناولها كجزء من خطة وجبات صحية أو مقترنة بالتمارين الرياضية.

وتكون خطة وجبات مرضى السكر الصحية تستهدف:

تقليل الدهون المشبعة.

- كميات معتدلة من الملح والسكر.

-تناول البروتينات الخالية من الدهون والخضروات غير النشوية والحبوب الكاملة والفواكه والدهون الصحية

- من الأفضل تناول كميات صغيرة من الأطعمة السكرية وحلوى العيد.