مستجدات كورونا بالصين وكوريا الجنوبية والمكسيك والبرازيل وألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الإثنين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق.

وقالت اللجنة، في بيان، إن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، 10 من تلك الحالات في منغوليا الداخلية وحالة في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وأعلنت اللجنة أيضا عن 40 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقابل 36 حالة قبل يوم.

وبلغ حتى الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في البر الرئيسي 82985 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وفي كوريا الجنوبية، ارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة إلى 11 ألفا و190 شخصا بعد إصابة 25 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 الساعة الماضية، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج، الإثنين.

واستقر عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد عند 266، بينما تعافى 10 آلاف و213، ومر حوالي 17 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة في كوريا الجنوبية.

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وفي السياق ذاته، سجلت المكسيك 190 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى سبعة آلاف و179 حالة، وفقا لما ذكرته السلطات الصحية.

كما سجلت البلاد 3329 حالة إصابة جديدة، وهو ثالث رقم قياسي يومي في ثلاثة أيام، ليصل إجمالي الحالات إلى 65 ألفا و856 حالة.

وتأتي هذه الأرقام القياسية في الوقت الذي بدأت فيه المكسيك رفع عمليات الإغلاق المحلية وشرعت في فتح اقتصادها، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وفي البرازيل، قالت وزارة الصحة إن،ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، سجلت 653 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22666 حالة.

وأضافت الوزارة أن البرازيل بها حاليا 363211 حالة إصابة مؤكدة بكورونا بزيادة 15813 حالة عن الأحد .

وفي ألمانيا،أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية،الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا 289 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178570 حالة، والوفيات 8257 حالة بعد تسجيل 10 حالات جديدة.