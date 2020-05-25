شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تاكل كحك العيد من غير ما تتخن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعك العيد غنى بالدهون والسعرات الحرارية الزائدة والسكريات، لذا يجب الانتباه وعدم الإفراط فى تناوله، حتى لا يسبب زيادة الوزن، ويمكنك اتباع مجموعة من النصائح لتناول كعك العيد دون أن يتسبب فى زيادة وزنك، وفقاً لما ذكره موقع the active times، وهو ما نتعرف عليه فى هذا التقرير....



كحك العيد

كيف تتناول كعك العيد بدون زيادة الوزن؟1- تناول الكعك فى العيد فقط

إذا كنت من محبى الكعك وحلويات العيد فمن الأفضل تحديد تناوله بالمناسبات فقط وأن تتناوله على مدار أيام العيد فقط كنوع من التذوق، واسأل نفسك عما إذا كنت تحب نوع الحلويات التى يتم تقديمها لك وما إذا كانت تستحق 20 دقيقة إضافية لممارسة الرياضة لفقدان الكيلوجرامات الزائدة.

2- رفع الأثقال فى الصباح

أظهرت دراسة أجرتها جامعة سيراكيوز بنيويورك أن جلسة واحدة لرفع الأثقال تقلل من تأثير الوجبة المرتفعة في السكر على جلوكوز الدم بنسبة 15 %، تستهلك ممارسة الرياضة طاقتك، التي يتم تخزينها كجلوكوز، رد فعل جسمك الفورى هو التأكد من أن لديك ما يكفى من الطاقة، وبالتالى فإنه سيرسل الجلوكوز إلى عضلاتك، مما يقلل من مستويات السكر فى الدم.





3-اجعل كعك العيد صحي

يمكنك عمل كعك العيد بشكل صحي في المنزل وبمكونات مفيدة وتتحكم في نسبة السكر بها، ويمكنك خلط الدقيق البني بالأبيض وسكر للدايت يناسب الطهي، وبالتالي يمكنك تقليل السعرات الحرارية التي تتناولها في كعك العيد.

4- تناول القليل من كعك العيد

احصل على القليل من كعك العيد واعط الباقي لشخص آخر يريد قطعة إضافية، ويفضل تناول قطعة من كل صنف تحبه من حلويات العيد.

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5-تناول بعض الخضار قبل حلويات العيد

تعتبر الخضروات الطازجة خيارًا مثاليًا لأنها غنية بالألياف والإنزيمات التي تساعد جسمك على هضم أي شيء حلو تستهلكه مباشرة.

تؤثر الألياف على زيادة الأنسولين ومدى سرعة نقل السكر إلى الدم، كما يجعلك تشعر بالامتلاء بشكل أسرع بسبب الألياف.

6- ممارسة الرياضة

إذا كنت لا ترغب في زيادة الوزن فعليك حرق السعرات الحرارية التي تستهلكها، اركض أو استخدم جهاز المشي في منزلك، تستخدم عضلاتك السكر كطاقة، لذا اجعلها تعمل ولا تمنح جسمك فرصة لتخزين السعرات الحرارية الزائدة كدهون.

7- تناول وجبة خفيفة صحية

تعد الوجبات الخفيفة كل 4 إلى 5 ساعات واحدة من أفضل الطرق لضمان عدم الإفراط في تناول الطعام عند تناول وجبة منتظمة.

يجب أن تكون الوجبة الخفيفة الصحية نحو 100-150 سعرة حرارية قادمة من الأطعمة المغذية.

الوجبات الخفيفة هى استراتيجية جيدة لإبقاء سكر الدم تحت السيطرة لأنه ينخفض ​​بين ثلاث وأربع ساعات بعد تناول الطعام.

8-شارك حلويات العيد مع عدة أشخاص

أفضل طريقة للتحكم فى الكمية التى تتناولها هى مشاركة الكعك مع شخص آخر، وبالتالى تقلل الكمية التى تتناولها.