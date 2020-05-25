شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تاكل بطريقة صحية فى العيد من غير مشاكل هضم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عيد الفطر يشعر كثير من الناس بمشاكل في عملية الهضم مع تغيير النظام الغذائي بعد شهر رمضان المبارك، فبعد اتباع روتين الصيام لمدة 30 يومًا يتغير النظام الغذائي تماماً، ويزداد تناول الطعام خلال احتفالات العيد بعد شهر من الصيام، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تناول الطعام بطريقة صحية بعد رمضان وبدون مشاكل في الهضم، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

بعد شهر من الصيام، يتكيف جسمنا بالفعل مع النظام الغذائي للصوم وكسر الصيام بالأطعمة الغنية بالملح والزيت والسمنة أثناء العيد يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ ومشاكل هضمية أخرى، وهذا هو السبب في أنه من المهم اتباع بعض الخطوات الاحترازية لكسر الصيام بشكل صحي وآمن دون حدوث مشاكل فى جهازك الهضمي.

اشرب كوبًا من العصير الفريش.

اشرب كوب من العصير الطازج، بدلاً من الاعتماد على الأطباق الغنية بالملح والزيت، يمكنك أيضًا أن تبدأ يومك بشرب كوب من الماء الدافئ مع قليل من عصير الليمون.

ابدأ بتناول الطعام ببطء.

يُنصح أن تفطر في عيد الفطر بأطعمة بسيطة وخفيفة، يمكنك أيضًا أن تبدأ يومك بكمية صغيرة من الفواكه الطازجة والسلطة.

تناول الطعام بكميات صغيرة.

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تناول الطعام بكميات صغيرة ، بدلاً من ملء معدتك مرة واحدة، يمكنك أيضًا تقليل الفترة الفاصلة بين الوجبات. وتأكد من تضمين مجموعة متنوعة من المواد الغذائية في طبقك ولكن حافظ على تقليل الكميات.

قلل السكر.

الحلويات وكعك العيد تبقى جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات بعيد الفطر، لكن تأكد من عدم الإفراط في تناولها وبدلًا من البحث عن الحلويات التقليدية، افطر بالتمر أو الفواكه.



كحك العيد

عدم تناول الوجبات السريعة أو الأطعمة المعلبة.

تأكد من تناول نظام غذائي متوازن بعد الإفطار، وأدرج مجموعة متنوعة من المواد الغذائية في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، حاول تضمين البروتينات والكربوهيدرات والألياف والدهون في وجباتك وتجنب الأطعمة السريعة والمنتجات المعبأة.