هل تناول كعك العيد يسبب ضعف جهازك المناعى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعك العيد من العلامات المميزة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وفي ظل انتشار وباء كورونا نحتاج إلى تقوية جهاز المناعة لدينا، لكن هل الإفراط في تناول الحلويات وكعك العيد يتسبب في ضعف جهازك المناعي؟ في هذا التقرير نتعرف على تأثير أكل السكريات وكعك العيد على جهازك المناعي. وفقاً لموقع "الهافنتون بوست" فإن هناك بعض الأبحاث تدعم فكرة أن الإفراط في تناول السكر يؤثر سلباً في جهاز المناعة.

وعلى الرغم من أن السكر الموجود في الفاكهة أو المصادر الطبيعية الأخرى يمكن أن يمنح الجسم دفعة صغيرة من الطاقة (لأنه يقترن بمواد مفيدة لجسمك مثل الألياف والفيتامينات)، يميل السكر المعالج والمصنع إلى بعض التأثيرات الضارة على الجسم ككل.

وذكر التقرير أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يؤثر على خلايا جهاز المناعة التي تستهدف البكتيريا، حيث يؤثر السكر على الطريقة التي تهاجم بها خلايا الدم البيضاء البكتيريا.

وقال الطبيب الباطني وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي نيكيت سونبالا: "يمكن لنقص المغذيات أن يزيد من مستوى الخطر لديك عند درء العدوى، وعادة ما تكون المواد الغذائية ذات المستويات العالية من السكر المكرر، ومنها كعك العيد قليلة من ناحية القيمة الغذائية وهو ما يضعف المناعة.

وأوضح أن السكر يسبب التهابًا في الجسم ويزيد أيضًا كتلة الجسم والسمنة، ويمكن أن يساهم ذلك في الأمراض المزمنة بطبيعتها، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

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كعك العيد

وقال نيت فافيني، القائد الطبي في أحد مستشفيات أمريكا، إن مرض السكري يبدو شائعًا لدى الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بـفيروس كورونا، وهذا يشير إلى أن وجود مستويات أعلى من السكريات في دمك يمكن أن يسهل إصابتك بفيروس كورونا.

وأوضح: "أظهرت الأبحاث أن استهلاك 75 إلى 100 جرام من السكر يمكن أن يعيق وظائف المناعة في الجسم". وأضاف أن قمع جهاز المناعة يبدأ بمجرد 30 دقيقة من استهلاك السكر ويمكن أن يستمر حتى خمس ساعات.



كعك

- تناول القليل من كعك العيد.

- تناول الحمضيات مثل الجريب فروت والبرتقال واليوسفي رائعة مع الخضار مثل البروكلي والثوم والسبانخ.

- تناول العناصر المفيدة الأخرى التي يمكنك تناولها ودمجها في نظامك الغذائي هي الزنجبيل واللبن واللوز والكركم والشاي الأخضر والدواجن والمحار، وكلما قمنا بتغذية أجسامنا بشكل أفضل بمرور الوقت، كلما كان ذلك أفضل استعدادًا لحماية نفسك من المرض.