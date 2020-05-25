شكرا لقرائتكم خبر عن قناع الوجه البلاستيكى مقابل القماش.. ما هو الأكثر فعالية ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترفض العديد من الحكومات فى جميع أنحاء العالم مغادرة المنزل دون ارتداء أقنعة الوجه، وفى مثل هذه الحالة بدأ الجميع يرتدون الأقنعة.



قناع الوجه البلاستيكى

ويتبنى العالم اليوم أساليب مختلفة وفريدة من نوعها لتغطية الوجوه، لكن بالحديث عن الجوانب الطبية والمهنية للقناع، يعتبر قناع N-95 هو الأكثر فاعلية لمنع أى عطس أو قطرات هواء السعال، لكن وفقا لتقرير موقع onlymuhealth، تعد الطريقة الأكثر فعالية هى درع الوجه البلاستيكى، الذى يستخدمه عمال الرعاية الصحية، وحتى الآن السؤال الذى يطرح نفسه أيضا هل درع الوجه أفضل من قناع القماش؟ لذا دعنا نعرف الإجابة الصحيحة على هذا السؤال.

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هل يجب على عامة الناس ارتداء أقنعة الوجه البلاستيكية؟ هل يجب على عامة الناس ارتداء أقنعة الوجه البلاستيكية؟ قال العديد من الباحثين والخبراء إن الابتعاد الاجتماعى وارتداء قناع من القماش بشكل صحيح كافٍ أيضًا ويمكن أن يعمل فى الحياة العادية، ووفقًا للدكتور أميش أدالجا باحث كبير في مركز جامعة جونز هوبكنز للأمن الصحي في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية ، قال "إذا لم يرتدى الشخص قناعًا من القماش بشكل صحيح، فيمكن أن يكون ضحية للإصابة". هل أقنعة الوجه البلاستيكية أكثر فعالية من أغطية الوجه ؟ هل أقنعة الوجه البلاستيكية أكثر فعالية من أغطية الوجه ؟ قال أدالجا إن الخبراء ناقشوا فائدة أقنعة القماش وأن بعض الأبحاث أجريت على ارتداء واقيات الوجه البلاستيكية فقط، مضيفا أن الكثير قد تراجع الآن عن فكرة ارتداء قناع وجه من القماش، وما هى التأثيرات التى يمكن أن تكون لها ومدى فعاليتها، لذلك يحاول الناس التفكير فى خيارات أخرى. نحن لا نعرف مدى فعالية (الأقنعة) فى هذه المرحلة.



لماذا يصبح قناع الوجه البلاستيكى أكثر فعالية من قناع الوجه الصحى؟تميل واقيات الوجه البلاستيكية إلى الذهاب أبعد قليلاً من قناع الوجه (لسهولة الاستخدام). مثل: لماذا يصبح قناع الوجه البلاستيكى أكثر فعالية من قناع الوجه الصحى؟تميل واقيات الوجه البلاستيكية إلى الذهاب أبعد قليلاً من قناع الوجه (لسهولة الاستخدام). مثل:

دروع الوجه البلاستيكيةفى الواقع، وفقًا لدراسة أجراها فريق IOW، نجح ارتداء درع الوجه البلاستيكى فى منع الاتصال بالفيروس بنسبة 96% ويمكن استخدامه بشكل متكرر، أيضا يمكن تنظيفه بسهولة بمطهر مشترك أو ماء صابون، وبالتالى فهو خيار عملى أكثر من أقنعة القماش وأقنعة N-95.

يمكن أن يمنع درع الوجه البلاستيكى قطرات الهواء بشكل أكثر فعالية من الملابس.

يمكنك تنظيف قناع الوجه البلاستيكى بسهولة فى كل مرة عن طريق مسحه بمطهر، بينما يجب تجفيف الملابس وغسلها.

بينما يمكن تنظيف البلاستيك بعد كل استخدام، بينما يستخدم الناس القماش لساعات طويلة ولا يمكنهم تنظيفه بسهولة.