شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تجميد الدماغ وعلاقته بتناول الآيس كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تحب تناول الآيس كريم والمشروبات الباردة فى كل موسم؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فكن حذرًا لأنه قد يكون خطرًا عليك وعلى صحة دامغك، فيمكن أن تتسبب ملعقة صغيرة من الآيس كريم فى تجميد الدماغ أو ما يسمى بـ"صداع الآيس كريم"، خاصة إذا كنت لا تتوقف عن تناوله، ويحدث ذلك بسبب الاستهلاك المفاجئ لأى عنصر مجمد زائد.

وعلى الرغم من أنه نوع من آلام الجبين إلا أنه فى بعض الأحيان يصبح أكثر حدة من الصداع العادى، وغالبًا ما يحدث تجميد الدماغ عندما يتعرض دماغك لدرجة حرارة باردة، ومن المهم فهم تجميد الدماغ لأن معظم الناس يعانون من الصداع ويتعاملون معه كألم مألوف، فى حين أن هذه مشكلة أكبر من هذا.



لماذا يتجمد الدماغ؟ لماذا يتجمد الدماغ؟ عندما تستهلك بالفعل مشروبًا باردًا أو تتناولت الآيس كريم بسرعة كبيرة جدًا، يغير الشريان السباتى الداخلى درجة الحرارة بسرعة خلف الحلق، ما يؤدى إلى توقف الدماغ عن الدورة الدموية، ما يسبب الألم.

بصرف النظر عن هذا، فإن الشىء الذى يجب فهمه هو أن دماغك لا يحب التغيير المفاجئ، ويتوقف الدماغ عن العمل، والذى يسمى التجميد الفوري للعقل.

ولا يمكن لدماغنا أن يشعر بالألم بسبب مليارات الخلايا العصبية، لكن المستقبلات شعرت بالألم المرتبط بتجميد الدماغ في الغلاف الخارجي للدماغ، الذي يسمى السحايا، حيث يلتقى الشريانان، وعندما يرتفع البرد، قد يتسبب في تمدد وتقلص هذه الشرايين، وفجأة نشعر بصداع شديد للغاية.

أيضا ، يضرب عنصر بارد أولا وهو الجزء الخلفي من الفم أو الحلق ، وهي منطقة حساسة للحرارة، تحفز الأوعية الدموية والأعصاب وتزيد الدورة الدموية. Advertisements كيفية تجنب تجميد الدماغ؟يمكن للمرء بسهولة حماية دماغه من التجمد، تحتاج فقط إلى الاهتمام ببعض الأشياء مثل: كيفية تجنب تجميد الدماغ؟يمكن للمرء بسهولة حماية دماغه من التجمد، تحتاج فقط إلى الاهتمام ببعض الأشياء مثل:

تجنب الأطعمة الحساسة للبرد مثل الآيس كريم والمشروبات مثل المشروبات الباردة، إذا كنت لا تزال تأكله، تناوله ببطء.

لا تأكل الأشياء الباردة فجأة بعد تناول أى شىء ساخن، وذلك لأن فمك عرضة للبرودة والسخونة، ما يؤثر على الدورة الدموية.

لا تخرج من الفراش فجأة في الشتاء، حاول تغطية رأسك أثناء الخروج حتى لا تؤثر درجة حرارة البيئة على درجة حرارة جسمك.