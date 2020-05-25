وفيات أمريكا بكورونا تقترب من 100 ألف حالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّلت الولايات المتحدة،الإثنين، 638 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 الساعة الماضية، ليرتفع بذلك إلى 97.686 إجماليّ عدد الوفيّات في البلاد منذ بدء الجائحة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وحسب الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرّاً، بلغت حصيلة الإصابات رسمياً 1.641.585 إصابة بكوفيد-19.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 40 ألف شخص في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منذ بدء تفشيه، حسب إحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

ومع تسجيلها 22.666 وفاة و363.211 إصابة مؤكدة، تُعدّ البرازيل الدولة الأكثر تضرراً من كوفيد-19 في المنطقة، تليها المكسيك 7.394 وفاة من أصل 68.620 إصابة، والبيرو 3.456 وفاة من أصل 119.959 إصابة.