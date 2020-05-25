تعرف على فوائد "عصير الليمون" واحظى بجسم صحي

لاشك في أن أن "عصير الليمون" يحتوي على فوائد مذهلة للصحة، إذ أنه يُساعد في تحسين الهضم، وإزالة السموم من الجسم، وأيضًا يعمل على تعزيز فقدان أو إنقاص الوزن، وفي هذا الصدد ذكر تقرير نشره موقع "ميديكان نيوز توداي"، أن عصير الليمون مصدر غني بفيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويوفر عصير ليمونة واحدة نحو 21% من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم من فيتامين سي، مشيرًا إلى أن الليمون غني بمركبات الفلافونويد، التي تعزز الصحة ومحاربة الأمراض.

ويحتوي كوب عصير الليمون الذي يزن 48 غراما، على 10.6 سعرات حرارية، و18.6 ميليغرام من فيتامين سي، و9.6 ميكروغرام من حمض الفوليك، و49.4 ميليغرام من البوتاسيوم، 0.01 ميلغرام من فيتامين ب -1، حيث يعتبر ماء الليمون واحدا من أفضل المشروبات الصحية، بسبب انخفاض السعرات الحرارية فيه، ورغم أنه يوفر الكثير من العناصر الغذائية.

ويعد عصير الليمون من أهم مضادات الأكسدة والفلافونويد، بالإضافة إلى مضادات الالتهابات، ويساعد ذلك الجسم من التلف عن طريق الحد من تلف الخلايا، كما تقلل مضادات الأكسدة من خطر العديد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة والسرطان.

ويساعد عصير الليمون في علاج حصوات الكلى، وكشفت الدراسات أن حصوات الكلى هي تراكم المعادن التي تتجمع في الكليتين، ومصنوعة من أكسيد الكالسيوم، ويعتبر مركب السيترات هو العلاج الأكثر شيوعا، ويحتوي ماء الليمون على كميات عالية من السيترات، حيث توصلت الدراسات إلى أن الحمضيات، ومنها الليمون، يمكن أن تزيد محتويات البول من السيترات، مما قد يساعد في علاج حصوات الكلى.

Advertisements

قـــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــضًأ :