إصابة وزيرة الرياضة السودانية بكورونا

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة في السودان، ولاء عصام البوشي إصابتها بفيروس كورونا، وبعد أن جاءت نتيجتها المعملية إيجابية.

وقالت البوشي، في رسالة، اطلعت عليها ”الخليج 365”، إنها ستلتزم بالإجراءات الصحية، وأنها أبلغت من خالطتهم للبقاء في الحجر المنزل لمدة 14 يوما.

وحثت الوزيرة مواطني بلادها على الإلتزام بموجهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، مشيرة إلى أن الانتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة في السودان، تسجيل 9 وفيات و256 حالة إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة الكلية للإصابات إلى 3628 حالة مؤكدة.

وقالت في تعميم صحفي،اطلعت عليه ”الخليج 365”، إن حصيلة الوفيات بالفيروس الإجمالية إرتفعت إلى 146 حالة وفاة، وارتفع عدد المتعافين إلى 424.

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وأضافت أن فيروس كورونا انتشر في ولايات السودان الـ18، مشددة على ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للسيطرة على الجائحة.

وتم إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في السودان، بمقتضى حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطة الإنتقالية، والتي قضت أيضا بوقف الدراسة في كافة المراحل ومنع التجمعات، وحظر تجوال شامل في الخرطوم وجزئي ليلا بالولايات.

وجرى تمديد حظر التجوال الشامل في ولاية الخرطوم لمدة 15 يوما تنتهي الأسبوع القادم.

وكان وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم قال إن تزايد الإصابة بكورونا نتيجة للتراخي في تطبيق إجراءا الحظر الشامل.

ودعا إلى ضرورة التشدد في تطبيق الحظر الشامل وضبط تصاريح المرور، وإصدار قرار يلزم المواطنين بلبس الكمامات.