شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر نقص لقاحات الحصبة وشلل الأطفال تهدد ملايين الأطفال حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما يركز معظم العالم على وباء كورونا COVID-19، إلا أن خبراء الصحة العالميون يوضحون أن عمليات الإغلاق التى تسبب فيها الوباء تتسبب فى تخطى الكثير من العائلات اللقاحات الحيوية لصحة أطفالهم الصغار.

ويعتبر ما يصل إلى 80 مليون طفل دون سن 1 أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بسبب عدم تلقيح التحصينات منذ شهر مارس، وفقًا لتقرير نشر الجمعة عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومعهد سابين للقاحات وجافى، تحالف اللقاحات.

وقال التقرير الذى نشرته المجلة الأمريكية newsweek ما يقدر بنحو 53% من 129 دولة أبلغت بيانات التطعيم لمسئولى الصحة العالمية أن برامج التحصين قد تعطلت، بينما وصفت بعض الدول الاضطرابات بأنها معتدلة، وقالت دول أخرى إن قيود السفر وغيرها من الإجراءات التى تم وضعها بسبب الوباء تسببت فى توقف برامج التطعيمات تمامًا.



نقص لقاحات الحصبة وشلل الأطفال

وبحلول 15 مايو قالت 27 دولة على الأقل إنها تواجه صعوبات فى إعطاء لقاحات الحصبة للأطفال الصغار، فى حين أبلغت بلدان أخرى عن مشكلات مماثلة فى التحصين ضد شلل الأطفال والحمى الصفراء والتيفوئيد والكوليرا والعديد من الأمراض الخطيرة الأخرى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس فى بيان صحفى "إن تعطيل برامج التحصين من جائحة COVID-19 يهدد بإلغاء عقود من التقدم ضد الأمراض التى يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الحصبة".

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كما أثار الدكتور سيث بيركلى، الرئيس التنفيذى لشركة Gavi، مخاوف بشأن الآثار السلبية التى ستتخلفها اللقاحات على الجهود الدولية لتوسيع برامج التحصين، التى حققت تقدمًا ثابتًا منذ السبعينيات.

وقال بيركلى فى بيان "بسبب COVID-19، أصبح هذا التقدم الهائل الآن مهددًا، ويهدد بظهور أمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال، ولن يحافظ الحفاظ على برامج التحصين على المزيد من تفشى المرض فحسب، بل سيضمن أيضًا أن لدينا البنية التحتية التى نحتاجها لنشر لقاح COVID-19 النهائى على نطاق عالمى".

قالت سابرينا سيدو، اختصاصية الاتصالات فى اليونيسف، لمجلة نيوزويك إن العدد التقديرى للأطفال المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها من خلال التطعيمات من المرجح أن يرتفع، وقالت "البيانات تتغير بسرعة"، مضيفة أنه كان من الصعب حساب العدد الحقيقى للتطعيمات الفائتة، حيث لا تزال العديد من البلدان تحت الحظر.

على الرغم من أن التأثير الكامل للتطعيمات التى تم تخطيها أو تأجيلها لن يكون معروفًا لفترة من الوقت ، إلا أن خبراء الصحة العالميين قالوا إنه من المهم لمقدمي الرعاية تطعيم الأطفال بمجرد أن تمكنهم قيود الوباء من القيام بذلك.