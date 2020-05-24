موريتانيا تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت موريتانيا، الأحد، شفاء 9 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات التعافي من الوباء في البلاد إلى 15 حالة.



وكشف مدير الصحة العمومية، الدكتور سيدي الزحاف، في المؤتمر الصحفي اليومي أن الـ24 ساعة الأخيرة شهدت تسجيل 10 إصابات جديدة، في أدنى حصيلة يومية للحالات منذ أكثر من أسبوع.

ووصل عدد الحالات المسجلة في البلاد منذ بدء انتشار الوباء 237 إصابة، من بينها 6 حالات وفاة.

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وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، السبت، أن البلاد ستضطر للتعايش مع هذا الوباء لفترة مقبلة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتسم بارتفاع في عدد إصابات العدوى المجتمعية للوباء.

وحذر الغزواني في خطاب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، من أن "الوضع الراهن خطير ويتطلب من الدولة كل الحزم في فرض ما يتم إقراره من إجراءات احترازية مراعاة للمصلحة العامة احتراما لحقوق وكرامة المواطن"، على حد تعبيره.

ويشهد منحنى الإصابات بفيروس كورونا في موريتانيا، منذ أكثر من أسبوع، ارتفاعا في عدد الحالات المسجلة، وصلت إلى 227 حالة، بعد تسجيل 27 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وأعلنت موريتانيا، الجمعة، سلسلة إجراءات جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، أبرزها فرض حظر جديد للتجوال طوال أيام عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تعليق أداء صلاة العيد.