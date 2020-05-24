آيفون 11 كما لم تراه من قبل.. تصميم فاخر مستوحى من شاحنة تسلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكنولوجيا الخليج 365 - محسن خضر الأحد 2020/5/24 03:40 ص بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/5/24 03:40 ص بتوقيت أبوظبي

طورت العلامة التجارية الروسية كافيار Caviar إصدارًا جديدًا فاخرًا من آيفون 11 برو iPhone 11 Pro Limited بتصميم مدرع مستوحى من شاحنة تسلا الأيقونية. والهاتف الفريد الذي أطلقت عليه الشركة اسم Cyberphone مصنوع من الفضة الخالصة ويحتوي مكونات ذهبية بدرجة نقاء 750، وفقا لموقع "ليتس جو ديجيتال". ويعد الإصدار تحديثا لنسخة أطلقتها الشركة مطلع هذا العام تحت اسم Titanium iPhone 11 Pro Tesla Truck Edition.

وتتضمن النسخة الحالية هيكلا من التيتانيوم المسلح وهي مجهز بنظام حماية الشاشة الذي يتحول إلى حامل هاتف ذكي. Advertisements وقد تم تجهيز هذا الهاتف الذكي الثمين بجسم مدرع قوي وعناصر حماية تضمن حماية كاملة للشاشة.

وتسعى كافيار إلى إطلاق نسخ مميزة من الهواتف عبر تزويدها بتوليفة حصرية من المكونات لكنها عملية في نفس الوقت. وتعتزم الشركة بيع هذا الإصدار المحدود بسعر 19900 دولار للهاتف بذاكرة 256 جيجابايت، فيما تم تحديد سعر إصدار 512 جيجابايت عند 20680 دولار.

ولا يزال إصدار Titanium الذي تم إصداره في أوائل عام 2020 معروضًا للبيع بسعر يبدأ من 6910 دولار.

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