شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لتحمي جسمك من تأثير السكريات والحلويات في العيد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
يحذر خبراء الصحة من خطورة الإفراط في تناول الحلويات والسكريات في العيد، خاصة أن الإفراط في ذلك يسبب عواقب تضر الجسم.
ومن أضرار السكر أنه يؤثّر سلباً على عملية التمثيل الغذائي، ويزيد الالتهابات ويجعل الجسم ضعيفاً في مواجهة العدوى، كما أن السكريات تزيد الجوع ولا تعزّز الشبع، ولذلك ينصح باتباع نمط غذائي لتنظيف الجسم من آثار السكر والحلويات.
وإليكم نصائح لتنظيف الجسم من السكر الزائد كما يلي:
– شرب المزيد من الماء، ويمكنك تعزيز نكهة الماء بإضافة قطرات من الليمون (الحامض).
– ضع شرائح من الخيار أو الفراولة (الفريز) في إبريق الماء لتحصل على نكهة تساعد على شرب الماء بكثرة.
– تناول القليل من الكربوهيدرات في موسم الأعياد، لأن نشويات الأرز والخبز والمعكرونة تتحول إلى جلوكوز داخل الجسم. واحرص على زيادة صحة الخضروات والبروتين بدلاً من النشويات.
– احرص على أكل الأرز البني والخبز الأسمر والخضروات الغنية بالألياف، لأن الألياف تقلل وصول السكر إلى الدم.
– امتنع عن تناول أية معلبات أو أطعمة جاهزة مثل البيتزا، أو مشروبات الصودا والكولا أو العصائر المصنّعة أو تناول اللبن (الزبادي) المضاف إليه سكر، لأن كمية الجلوكوز في هذه الأطعمة والشمروبات كبيرة، ولا حاجة لتناولها مع حلويات العيد.
– يساعد شرب البابونج وشاي الأعشاب وإضافة القرفة والزنجبيل والكركم للأطعمة والمشروبات على خفض نسبة السكر بالدم، وإبقائها تحت السيطرة.
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