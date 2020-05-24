إسرائيل تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسرائيل، الأحد، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 16717 حالة.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة لتبقى عند 279 حالة.

وأضافت أن 44 حالة من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، و 32 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

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ولفتت إلى أن 34 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس الصناعي، فيما تماثل 14153 مصابا للشفاء.

وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن اجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 2285 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت مؤخرا من القيود التي كانت فرضتها في شهر آذار/مارس الماضي.