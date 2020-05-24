تركيا تسجل 32 وفاة و1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأحد 2020/5/24 09:14 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/5/24 09:14 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت تركيا، الأحد، عن تسجيل 32 حالة وفاة و1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في بلاده إلى 156827 حالة. وذكر قوجة أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس وصلت إلى 4340 وفاة.

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