شكرا لقرائتكم خبر عن فى زيارات العيد البس كمامة وبلاش تكتر من الكحك واهتم بالسوائل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيارات وفسح وجناين هى الأشياء المعتادة فى احتفالات العيد ولكن مع الحظر المنزلى واتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى كورونا، قد يقتصر الاحتفال بالجلوس فى المنزل أو الزيارات العائلية البسيطة، وهنا لا بد من اتباع بعض الإجراءات الاجتماعية والغذائية للحفاظ على المناعة.

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وقال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح: "نحن أمام تحديين وهما تحد اجتماعى وتحد غذائى، ففى حالة زيارة الاقارب فى العيد لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى كورونا ومنها ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار مع التباعد الاجتماعى، فهناك الكثير من الحالات المصابة بالعدوى ولا تظهر عليها أى أعراض وتنقل العدوى لغيرها.

وأضاف: "يجب أن نخاف على أقاربنا وأبنائنها وخصوصا كبار من العدوى ونهتم بالاجراءات فى حالة الخروج من المنزل، أما بالنسبة للتحدى الثانى وهو التحدى الغذائى، ففى شهر رمضان كان لنا نظام غذائى محدد ولكن فى العيد يخطأ الكثيرون فى الإكثار من تناول الكحك والبسكويت، مما يؤثر على صحة الجهاز المناعى، لذلك يجب علينا أن نقلل من تناول الكحك والبسكويت ونهتم بتناول الخضروات والفواكه والسوائل الطبيعية، مع الإكثار من تناول البصل والثوم والامتناع عن التدخين".