شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تعزز نتائح تأثير ضوء الشمس على كورونا ومدى تعطليها لنشاطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد العلماء أن ضوء الشمس "معطل بسرعة" لفيروس SARS-CoV-2 على كوبونات الفولاذ المقاوم للصدأ في المختبر، وذلك وفقا أشارت الدراسة المنشورة في مجلة الأمراض المعدية.

وأوضح المؤلفون في ورقتهم التى نشرتها المجلة الأمريكية "newsweek"، أن الدراسات السابقة أظهرت أن كورونا CoV-2 يمكن أن يستمر في الظروف المناسبة على الأسطح الداخلية غير المسامية لأيام.

وأظهرت دراسة تمت الإشارة إليها على نطاق واسع في مجلة New England Journal of Medicine أن الجراثيم يمكن أن تعيش لمدة تصل إلى 3 أيام على البلاستيك والفولاذ ، مقارنة بـ 24 ساعة على الورق المقوى ، و 4 ساعات على النحاس.



ضوء الشمس وتأثيره على كورونا

ومع ذلك ، في التوجيهات المحدثة التي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر والتي تصدرت عناوين الصحف في اليوم الماضي ، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، أنه لا يعتقد أن الفيروس ينتشر بسهولة من لمس الأسطح أو الأشياء.

لاستكشاف ما إذا كان يمكن لـ SARS-CoV-2 البقاء على قيد الحياة في ظروف تشبه الهواء الطلق ، استخدم الفريق جهازًا يحاكي ضوء الشمس الطبيعي ، بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية. كما أنهم تحكموا في درجة الحرارة والرطوبة في غرفة المختبر، وقد نما الفيروس في الاستزراع المخبري وفي سائل يشبه اللعاب البشري، ثم تم تجفيف العينات على كوبونات فولاذية مقاومة للصدأ.

كانت الكوبونات الملوثة ملتصقة بشريط متصاعد ومربوطة بجدار الغرفة، وتعرضت للضوء لفترات زمنية مختلفة ، تتراوح من 2 إلى 18 دقيقة، وتم وضع مجموعة أخرى من الكوبونات المحملة بالفيروسات في الغرفة لمدة تصل إلى 60 دقيقة في الظلام مثل التحكم.

أظهرت النتائج أن الأشعة فوق البنفسجية (UVB) عطلت SARS-CoV-2 بسرعة ، وفي الظروف التي تشبه ضوء الشمس في منتصف النهار في أطول يوم من السنة عند خط عرض 40 درجة شمالًا ، تم تعطيل 90 % من الفيروس في اللعاب، وفي هذه الأثناء ، بقي الفيروس على الكوبونات في الظلام ، بالكاد يتغير.

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لكن الفريق شدد على أن النتائج قد تختلف في سيناريوهات العالم الحقيقي، قالوا: "في حين لوحظت مستويات كبيرة من التعطيل الفيروسي في غضون دقائق في جميع مستويات أشعة الشمس المحاكاة التي تم التحقيق فيها ، تجدر الإشارة إلى أن المدة الزمنية التي تتجاوز فيها مستويات الأشعة فوق البنفسجية الخارجية كل يوم تلك المستخدمة في الدراسة الحالية لا تعتمد فقط على الوقت الحالى ، ولكن أيضًا على أحوال الطقس المحلية ، خاصةً الغطاء السحابي.

"وهكذا ، من الممكن أن يكون هناك تباين كبير في الحياة اليومية في استمرار سارس - CoV - 2 على الأسطح في البيئات الخارجية."

لاحظ الفريق أنهم استخدموا حجمًا واحدًا من قطرات الفيروس ، ويمكن للدراسات في المستقبل أن تستكشف كيف يمكن أن يؤثر ذلك على التعطيل، ولكن بينما بذلوا قصارى جهدهم لمحاكاة اللعاب ، فقد يختلف عن شخص مصاب ويغير النتائج.

وقال البروفيسور الفخري رون إكليس من كلية كارديف للعلوم الحيوية في المملكة المتحدة ، وهو خبير في الأنف والمجاري الهوائية العليا ، لمجلة نيوزويك: "الدراسة مثيرة للاهتمام وتضيف بعض المعرفة الجديدة لفهمنا لكيفية عمل ضوء الأشعة فوق البنفسجية على الفيروسات خارج الأبواب.

"من المعروف منذ سنوات عديدة أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية يعطل الفيروسات والبكتيريا، ويستخدم ضوء الأشعة فوق البنفسجية للمساعدة في تعقيم غرف العمليات في المستشفيات عندما لا يكون قيد الاستخدام. والمعرفة الجديدة هي أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية من الكثافة التي تظهر على شاطئ مشمس يؤدي إلى تعطيل الفيروسات مثل SARS COV-2 وهذا مهم لأنه يعني أننا أكثر أمانًا في الخارج من أي مكان عام داخلي.

"يجب الاستعاضة عن" البقاء في المنزل "بعبارة" البقاء في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس ، ولكن استخدام نظارة الشمس والحفاظ على بُعدك عن الآخرين حيث يمكن أن تنتشر الفيروسات من السعال والعطس. "