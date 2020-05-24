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مخاوف علمية من مدة المناعة ضد فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

هدير عادل - الخليج 365

الأحد 2020/5/24 06:22 م بتوقيت أبوظبي

في ظل استمرار جائحة فيروس المستجد (كوفيد 19) في حصد مزيد من الأرواح وإصابة العديد من الناس حول العالم بالمرض الفتاك، يتواصل البحث العلمي على أمل التمكن من فهمه تمامًا والعثور على علاج.

لكن دراسة، أجرتها جامعة أمستردام الهولندية، كشفت أن المناعة التي يكتسبها الجسم من يمكنها أن تدوم لستة أشهر فقط.

وأفاد موقع "ساينس تايمز"، المتخصص في الأخبار العلمية، أن الدراسة الهولندية وجدت أن أولئك ممن تمكنوا من القضاء على "كوفيد-19" يمكنهم الإصابة به مجددًا خلال 6 أشهر، مما يثير شكوكًا بشأن مفهوم "جوازات الحصانة"، الذي من شأنه السماح للناجين من المرض العودة لحياتهم الطبيعية.


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وأجرت البروفيسورة ليا فان دير هوك، من جامعة أمستردام، وباحثون آخرون فحوصات على 10 أشخاص من الذكور بانتظام بحثًا عن 4 أنواع من فيروسات كورونا، التي تسبب نزلات البرد الشائعة.، والتي تنتمي لنفس عائلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

بحسب الدراسة، أصيب معظم المشاركين بالمرض مجددًا في غضون 3 سنوات، إلا أن النتائج المقلقة تضمنت أن حالات تكرار الإصابة جاءت بعد 12 شهرًا من العدوى، وكان هناك انخفاض كبير في مستويات الأجسام المضادة بعد مرور 6 أشهر بعد الإصابة الأولى.

وقالت الدراسة إن "المناعة الواقية من فيروس كورونا تدوم لفترة قصيرة."

وفي حدود بحثهم العلمي، أشارت هوك إلى أن "تحقيق مناعة القطيع قد يكون صعبًا بالنظر إلى الخسارة السريعة للمناعة الواقية."

وبما أن فيروس (سارس-كوف-2) انتشر لنحو 5 أشهر فقط، لا يزال هناك كثير من البحوث لإجرائها مع مرور الوقت.

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