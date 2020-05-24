إنفوجراف.. 4 ممنوعون من كعك العيد

الخليج 365 - محمد طلعتالأحد 2020/5/24 06:12 م بتوقيت أبوظبي
حذر الأطباء 4 فئات من المرضى من تناول كعك العيد، لما يمثله ذلك من خطورة على صحتهم، بل ربما حياتهم أيضا في بعض الحالات.
ويأتى مرضى السكري على رأس القائمة لما ينطوي عليه تناول الكعك من مضاعفات، لعل أخطرها ارتفاع نسبة السكر في الدم.
كما تشمل القائمة مرضى القولون العصبي، خوفا من أن يؤدي تناول الكعك إلى التسبب في آلام تنغص على المريض وذويه فرحة العيد.
الإنفوجراف التالي يوضح الفئات الأربعة الممنوعة من تناول كعك العيد..
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