إثيوبيا تسجل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأحد، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 582 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان، إن اكتشاف الإصابات الجديدة جاء بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 4048 شخصا خلال 24 ساعة، موضحا أن جميعهم إثيوبيين، موزعين على 51 رجلا و37 امرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 8 أعوام إلى 75 عاما.

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وأضافت أن الإصابات تتوزع في مختلف أقاليم البلاد 73 حالة في مدينة أديس أبابا، و8 حالات بإقليم التجراي، و4 حالة بإقليم أوروميا، وحالة واحدة بإقليم هرر، وحالتين لم يتم الكشف عن موقعيهما لطبيعة عملهم.

ونوه البيان بأن 13 حالة لديها تاريخ سفر، و20 حالة من المخالطين لإصابات سابقة مؤكدة، و55 حالة لم تسجل لهم تاريخ سفر ولا مخالطة.

ولفت إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 152 حالة، بعد تسجيل حالة شفاء جديدة، فيما سجلت حتى الآن 5 وفيات فقط.