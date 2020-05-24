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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيادة الأعداد ..لو حسيت بأعراض فى العيد اعرف هتعمل إيه وإزاى تلحق نفسك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد زيادة عدد حالات فيروس كورونا حول العالم ينصح الاطباء باتباع اجراءات الحجر الصحى فى المنزل وذلك فى حالة الشعور بأعراض الفيروس، وذلك لعدم انتقال العدوى لأكثر من شخص، فقد يكون ذلك أمان لك وللأخرين ايضا ، وخصوصا فى أيام العيد والاجازات.
ومن الاعراض التى قد تظهر عليك وتدل على الإصابة بالفيروس "ارتفاع درجة الحرارة، السعال الشديد، ألم الرأس، العطس، الهمدان فى الجسم".
وحسب ما ذكره موقع onemedical فيمكنك عمل الحجر الصحى فى المنزل باتباع الخطوات التالية:
يجب عليك عدم الخروج من المنزل وتجنب وسائل المواصلات العامة، واذا كنت بحاجة لشراء الطلبات فيمكنك استخدام التوصيل المنزلى ولكن احرص على عدم الاختلاط بعامل الدليفرى.
يوصي مركز السيطرة على الأمراض بالاحتفاظ بغرفة واحدة قدر الإمكان إذا كنت تعيش مع اسرتك فى المنزل و استخدام حمام منفصل إذا أمكن.
اذا كان من الضرورى عليك الخروج والذهاب للطبيب فيجب عليك ارتداء قناع الوجه لمنع انتشار الفيروس.
يجب أن يحد الأشخاص المصابون بـ COVID-19 من الاتصال بالحيوانات حتى يتم معرفة المزيد من المعلومات حول الفيروس، إذا كان يجب عليك رعاية حيوان أليف أثناء مرضك ، فتأكد من ارتداء قناع للوجه وغسل يديك قبل وبعد التفاعل مع حيوانك الأليف.
لا تشارك الادوات الشخصية
لتجنب انتشار الجراثيم ، لا تشارك الأطباق أو الأواني أو المناشف أو الأغراض الشخصية الأخرى مع أشخاص آخرين في منزلك، و بعد استخدام هذه العناصر ، يجب غسلها جيدًا بالماء والصابون.اغسل يديك
اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ، وإذا لم يتوفر الماء والصابون ، استخدم معقمًا لليدين يحتوي على الكحول.
امسح الأسطح عالية اللمس مثل "مقابض الأبواب ،المراحيض ، الهواتف ، ولوحات المفاتيح"، باستخدام المنظفات المنزلية والمناديل.ابق على اتصال مع الأصدقاء والعائلة
تظهرالأبحاث أن الوقت الجيد مع الأشخاص الذين تهتم لأمرهم يمكن أن يعزز مستوى سعادتك، إذا كنت تخضع للحجر الذاتي ، فحاول الاستمرار في الاتصال بأصدقائك وعائلتك من خلال دردشة الفيديو أو المكالمات الهاتفية.راقب أعراضك
إذا وجدت أعراضك تزداد سوءًا ، فيجب عليك الاتصال بالطبيب أو الذهاب للمستفى فورا.
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