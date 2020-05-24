الكويت تسجل 838 إصابة جديدة بكورونا و 8 حالات وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، تسجيل 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 21.302 حالة، وتسجيل 370 حالة شفاء، ليصبح عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 6.117 حالة، كما توفى 8 حالات ليصبح عدد الوفيات 156 حالة.

كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجه الجمعة، كلمة إلى الشعب الكويتي والمقيمين في البلاد، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد أمير الكويت، أن على الجميع الابتهاج بالعيد وبث السعادة في نفوس الأسر، لافتا إلى أن الدولة تتطلع إلى عودة الحياة كما عهدناها قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن عالم الغد بعد وباء كورونا لن يكون كما هو عليه قبلها، لافتا إلى ضرورة أن تعتمد الحكومة والمؤسسات نهج جديد يعيد رسم مستقبل الكويت.

وأكد الشيخ صباح أنه واثق من تجاوز أزمة فيروس كورونا، موجها الشكر لجميع الفرق الطبية والجهات الصحية على جهودهم في مواجهة الوباء.

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وأشار إلى أن تداعيات كورونا تتطلب من الجميع تغيير السلوك وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، سائلا المولى عز وجل الشفاء لجميع المصابين، مؤكدا احتساب كل من توفى جراء الفيروس عند الله من الشهداء.

وقال إن هذه الجائحة التي یمر بها وطننا العزیز والعالم أجمع وبكل قساوتها وأثارها تستدعي منا وكما ذكرت لكم في مناسبة سابقة استخلاص المواعظ والعبر فعالم الغد بعد وباء كورونا لن یكون على ما هو عليه قبل هذه الجائحة وإنما ستترك تداعيات مباشرة ومؤثرة محلیا وإقلیمیا وعالمیا على مختلف نواحي الحیاة سواء الصحیة أو الإقتصادیة أو الإجتماعیة وغیرها الأمر الذي یفرض على الحكومة

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