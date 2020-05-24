تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 431 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178281 حالة .

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 31 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8247 حالة.

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