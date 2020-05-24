ماليزيا تسجل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

سجّلت ماليزيا اليوم 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7245 حالة. وذكرت وزارة الصحة الماليزية أنها لم تسجل أي حالة وفاة، ليبقى عدد الوفيات عند 115 حالة. قد يهمك أيضا: ترامب يُحدد نهاية 2020 للحصول على لقاح فيروس كورونا تساؤلات حول نجاح عقار "ريمديسيفير" في علاج المصابين بـ"كورونا"

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