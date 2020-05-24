الهند تسجل 6767 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الهند 147 حالة وفاة، و6767 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 3867 حالة وفاة، و131868 إصابة بالفيروس، مفيدة أن حالات الشفاء وصلت إلى 54441 حالة. قد يهمك أيضا : هاني الناظر يكشف 8 خطوات لرفع المناعة ومحاربة كورونا مفاجآت خطيرة بشأن "كلوروكين" دواء ترامب السحري لعلاج "كورونا"

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