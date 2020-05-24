المغرب تسجّل 23 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت المغرب اليوم 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7429. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها لم تسجل أي إصابة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 198، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المجموع 4686 بعد تعافي 48 شخصًا، في حين استبعدت 134 ألف 698 حالة بعد الكشف المخبري. قد يهمك أيضا: 7 معلومات عن اختبارات "كورونا" وكيف يتم اكتشاف الفيروس دراسة تؤكد أن الفاصوليا الخضراء تقوي المناعة وتحارب كورونا

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