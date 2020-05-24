إندونيسيا تسجل ‬21 وفاة جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 22271. وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 21 حالة وفاة جديدة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1372. قد يهمك أيضا: 7 معلومات عن اختبارات "كورونا" وكيف يتم اكتشاف الفيروس إندونيسيا تسجل 533 حالة جديدة بفيروس كورونا

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