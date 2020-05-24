شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على لقاح أكسفورد: اللقاح قد يكون لديه فرصة 50٪ فقط للنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الأستاذ الذي يقود المشروع من أن تجربة لقاح فيروس التاجي التاجي التي طال انتظارها لديها فرصة 50 % فقط للنجاح، وذلك فى الوقت الذى تم تعليق آمال كبيرة على اللقاح من جامعة أكسفورد ، مع وجود صفقة لـ 30 مليون جرعة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

لكن البروفيسور أدريان هيل المشرف على المشروع وفقا لجريدة " الديلى ميل"، قال إن التجربة القادمة لـ 10 آلاف بريطاني قد تخفق وتنتج "لا نتيجة" لأن الفيروس يختفي في المملكة المتحدة.

عادة في التجارب واسعة النطاق ، سيتم إعطاء المشاركين اللقاح والاختلاط بين المجتمع لمعرفة ما إذا كانت اللقاح فعال في منعهم من التقاط الفيروس، ولكن الآن الفيروس ينتشر بمستويات منخفضة فى بريطانيا، فحوالي 0.25 % من السكان مصابون حاليًا وهذا سينخفض ​​أكثر إذا استمر الإغلاق .



لقاح جامعة اسكفورد

سيجد المتطوعون صعوبة في الإمساك بفيروس كورونا SARS-CoV-2 ، مما يعني أن العلماء لا يمكنهم إثبات ما إذا كان اللقاح يحدث بالفعل أي فرق.

وقد عبر باحثو إمبيريال كوليدج لندن عن مخاوفهم ، وهو ثاني منافس لقاح بريطاني لم يجرِ بعد إجراء تجارب سريرية، وقد دفعت تلك النتائج العلماء إلى التفكير في إصابة المتطوعين بالفيروس عن قصد لمعرفة ما إذا كان اللقاح يحميهم.

يخضع لقاح أكسفورد ، الذي يسمى ChAdOx1 nCoV-19 ، للتجارب السريرية على البشر منذ 23 أبريل لإثبات أنه آمن ويقول الفريق أنه يسير بشكل جيد.

ومنذ أيام قليلة ، أعلنت AstraZeneca أن لديها القدرة على إنتاج مليار جرعة من جرعة واعدة من جامعة أكسفورد، ووافقت بريطانيا على دفع ما يصل إلى 100 مليون "في أقرب وقت ممكن"، مع أمل الوزراء في أن يكون ثلث هؤلاء جاهزين لشهر سبتمبر إذا ثبتت فعاليتهم.

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في تلك المرحلة ، سيُسمح للناس بالعودة إلى العمل والشركات بالنظر إلى الضوء الأخضر لإعادة فتح وبدء إعادة بناء الاقتصاد، كما أعلنت AstraZeneca عن اتفاق مع الولايات المتحدة لإنتاج 400 مليون جرعة من اللقاح ، والتي لم يتم إثباتها بعد.

وقال البروفيسور أدريان هيل ، مدير معهد جينر بجامعة أكسفورد ، لـ Telegraph إن الاختفاء السريع للفيروس نفسه في المملكة المتحدة ألقى بظلال من الشك على قدرة الفريق على الوفاء بالموعد النهائي في غضون 4 أشهر.

وإذا لم ينتشر Covid-19 في المجتمع ، سيجد المتطوعون صعوبة في الإمساك به، مما يعني أن العلماء لا يمكنهم إثبات ما إذا كان اللقاح يحدث بالفعل أي فرق ام لا.

يتم تجنيد حوالي 10000 شخص لاختبار الطعنة خلال الأسابيع المقبلة، حيث تتضمن المرحلتان الثانية والثالثة زيادة كبيرة في عدد المتطوعين مع توسيع النطاق العمري ليشمل كبار السن ، الذين هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض خطير مع العدوى.

لكن البروفيسور هيل قال إنه يتوقع أن يصاب أقل من 50 من هؤلاء بالفيروس، ويمكن اعتبار النتائج عديمة الفائدة إذا كان أقل من 20 اختبارًا إيجابيًا، ولكن في الوقت الحالي ، هناك فرصة بنسبة 50 % لعدم تحقيق أي نتيجة على الإطلاق.

لا يزال الفيروس التاجي يصيب 61000 شخص أسبوعيًا في إنجلترا ، وفقًا لبيانات الاختبار التي تم الكشف عنها في 21 مايو ، مع ما يصل إلى 11000 شخص كل 7 أيام ومنخفض يصل إلى 29000.