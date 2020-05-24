الكويت تسجل 838 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا

أعلنت دولة الكويت، الأحد، تسجيل 838 حالة إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 21302 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها، تسجيل 8 حالات وفاة، ليصبح عدد حالات الوفاة المسجلة نتيجة المرض 156 حالة، مشيرة في الوقت نفسه إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 6117 حالة.