الخليج 365 - وكالاتالأحد 2020/5/24 04:06 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت دولة الكويت، الأحد، تسجيل 838 حالة إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 21302 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها، تسجيل 8 حالات وفاة، ليصبح عدد حالات الوفاة المسجلة نتيجة المرض 156 حالة، مشيرة في الوقت نفسه إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 6117 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 838 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.