سلطنة عمان تسجل 513 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 - وكالات الأحد 2020/5/24 04:11 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/5/24 04:11 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، تسجيل 513 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 179 حالة لعمانيين و334 حالة لغير العمانيين. وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 7770 حالة و36 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة العمانية في بيان لها، أن 1933 حالة تماثلت للشفاء.

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