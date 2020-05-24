4 وصفات طبيعية لتقشير البشرة الدهنية بأمان يمكن تحضيرها في المنزل

تحرص المرأة على الحفاظ على صحة بشرتها سواء باستخدام مستحضرات التجميل المختلفة أو وصفات طبيعية، وخاصة البشرة الدهنية التى تحتاج لعناية خاصة، لذلك أشار تقرير منشور بموقع "stylecraze"، إلى وصفات طبيعية تساعد على تنظيف البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة والزيوت الزائدة، التى تتسبب فى تكوين البثور وحب الشباب وغيرها من المشاكل الجلدية المختلفة.

يستطيع الخيار أن يزيل الزيت الزائد من الجلد، من خلال أخذ نصف ثمرة خيار ثم تقطيعها وهرسها وتدليك البشرة بالخيار المهروس فى حركة دائرية تصاعدية لمدة 3-5 دقائق، ثم شطف البشرة بالماء البارد، ويجب قبل إجراء هذه الوصفة تنظيف البشرة جيداً، ووضع مرطب خالى من الزيوت بعد تقشير البشرة بالخيار.

يمتص زيت جوز الهند كل الشوائب المتراكمة على البشرة ويغذيها، كما يحافظ على ترطيبها، والتخلص من خلايا الجلد الميتة، وذلك من خلال أخذ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع إضافة ملعقة صغيرة من سكر جوز الهند، وتقليب المكونات ثم تدليك البشرة والرقبة بخليط جوز الهند لمدة 3-4 دقائق ثم شطف الوجه بالماء الفاتر.

تساعد القهوة على زيادة الدورة الدموية تحت الجلد، لأنها غنية بمضادات الأكسدة، كما تعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة، وذلك من خلال إضافة ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة زبادي، والتقليب ثم تفرك على الوجه لمدة خمس دقائق، ويشطف الوجه بالماء الفاتر، ويمكن استبدال الزبادى بالعسل فى حالة وجود حساسية من منتجات الألبان.

يساعد دقيق الشوفان على تنظيف البشرة، لأنه يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، كما يساعد الزبادي على تنظيف البشرة وتقليل من إفراز الدهون الزائدة، ومن ناحية أخرى يساعد العسل على ترطيب البشرة.

Advertisements

ولذلك ينصح بإضافة ملعقة طعام من دقيق الشوفان مع ملعقة كبيرة زبادي، وإضافة ملعقة كبيرة عسل، وخلط هذه المكونات ثم وضعها على الوجه والرقبة لمدة 10 دقائق، ثم تدليك البشرة لمدة 3-4 دقائق وشطف الوجه بالماء البارد، يمكن استبدال الزبادى بماء الورد عند وجود حساسية من منتجات الألبان.

قد يهمك أيضا:

5 نصائح عليكِ تنفيذها للحصول على بشرة أكثر شبابًا وحيوية

تناول هذا الطعام يومياً يحمي من البثور