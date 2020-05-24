سيدة تقهر فيروس "كورونا" في إيران رغم أعوامها الـ107

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأحد، أن امرأة تبلغ من العمر 107 أعوام تعافت من فيروس كورونا المستجد.

وكانت المرأة وتدعى سلطانات أكباري قد نقلت إلى مستشفى في مدينة آراك بوسط البلاد لكنها غادرته بعد قضاء "بعض الوقت" في العزل.

وقالت الوكالة: "تغلبت على الفيروس بمساعدة الأطباء والممرضات في المستشفى"، حسبما نقلت "رويترز".

وتعد إيران واحدة من أكثر الدول تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط حيث بلغ عدد حالات الإصابة 133521 والوفيات 7359.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

أغنى امرأة في أفريقيا تتجه لاستعادة ثروتها المجمدة

امرأة تحول أقبح منزل إلى لوحة فنية بطرق بسيطة