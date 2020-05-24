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شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تبدأ اختبار لقاح ضد فيروس كورونا على القرود سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التعليم العالى والعلوم والبحوث والابتكار فى تايلاند سوفيت مايسينسى إن بلاده تأمل فى الحصول على "نتيجة أوضح" بحلول سبتمبر من هذا العام، بخصوص لقاح يجرى تطويره الآن.
لقاح تايلاند
وقال سوفيت مايسينسى إن الأبحاث حولت اختبار اللقاح إلى القرود، وتأمل فى الحصول على "نتائج أوضح" لفعاليته بحلول سبتمبر.
وأعلنت الدولة عزمها على تطوير لقاح، وقالت إنها تأمل فى إنتاجه للاستخدام العام العام المقبل، وتعد تجارب اللقاحات واحدة فقط من بين 100 تجربة فى العالم والتى بدأت فور اجتياح Covid-19 العالم.
يستخدم اللقاح RNA وهو مرسال يدفع خلايا الجسم إلى إنتاج مستضدات وجزيئات على سطح الفيروسات، ما يحفز الجهاز المناعى على العمل، وبدأت تايلاند فى حجز مصنعي لقاح فيروسات التاجية.
ويتم تطوير اللقاح من قبل المعهد الوطني للقاحات، قسم العلوم الطبية ومركز أبحاث اللقاحات في جامعة تشولالونجكورن.
وتستغرق التجارب التى تبدأ بعد تصميم اللقاح وإنتاجه فى المختبر وقتًا طويلاً أولاً، حيث يجب على العلماء اختبار اللقاح بشكل متكرر على الحيوانات مثل الفئران أو القرود، وإذا ثبت أنه آمن فيجب عندئذ أن يستمر فى تجارب بشرية صغيرة جدًا، ثم تجارب أكبر تدريجيًا حيث تتم مراقبة سلامة وفعالية ذلك باستمرار فى كثير من الأحيان.
وتستغرق التجارب البشرية أشهرًا أو حتى سنوات حتى يمكن للعلماء أن يكونوا على يقين تام من أن اللقاح لن يكون له أى آثار جانبية ضارة، إذا كان هناك أى عوائق فقد يضطر الباحثون إلى تعديل التركيب الكيميائى للقاح والبدء من جديد، ةإذا سارت الأمور بسلاسة، يمكن أن يتقدم اللقاح إلى مرحلة التصنيع ويتم إنتاجه بشكل جماعى وبيعه للأشخاص أو الحكومات التى تحتاج إليه.
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