هل يتأثر جهاز المناعة بعاداتك الغذائية الخاطئة في العيد؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتأثر جهازالمناعة بالطعام الذي نتناوله، لذا فإن تناول طعام غير صحي واتباع عادات غذائية خاطئة قد يضعف المناعة، وهذا أمر سئ خاصة في ظل الفترة التي نعيشها من انتشار فيروس كورونا، ومع قدوم عيد الفطر هناك العديد من العادات الغذائية الخاطئة التي نتبعها وتؤثر على صحتنا بالسلب، في هذا التقرير نتعرف على تأثير العادات الغذائية الخاطئة على جهاز المناعة، وفقاً لموقع "NDTV".

العلاقة بين عادات الأكل السيئة وضعف المناعة

إذا كنت لا تأكل في الوقت المحدد، أو تتخطي وجبات الطعام أو تتناول أنواع سيئة أو مليئة بالدهون من الطعام فإن عادات الأكل السيئة لا يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على المدى القصير فحسب، بل تستمر أيضًا لفترة طويلة بعد عودة نظامك الغذائي إلى طبيعته.

وفقًا لدراسة نُشرت في Journal of Leukocyte Biology ، فإن عادات الأكل السيئة تغير طريقة تعبير الجينات عن نفسها، بما في ذلك تلك التي تتعامل مع جهاز المناعة، هذا التغيير يعرض الشخص في نهاية المطاف لمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، وفي هذه الحالة ، تكون المخاطر أعلى مما كانت ستحدث لو لم يقع الشخص ضحية لعادات الأكل السيئة.

وفقًا لإريك فان كامبن ، الباحث من جامعة ليدن، هولندا "آمل أن توضح هذه الدراسة أهمية التغييرات التي يسببها النظام الغذائي في الجينيوم وتشجع على إجراء مزيد من البحث في التفاعل بين الأنماط الغذائية والحمض النووي والمرض."



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عادات غذائية خاطئة تضعف جهازك المناعي في العيد

هناك العديد من العادات الغذائية التي تضعف جهاز المناعة في العيد تشمل

-الإفراط في تناول كعك العيد

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-زيادة الأملاح في الرنجة وجبة الغداء في عيد الفطر

-إهمال تناول خضروات أو فواكه

-بدء الفطار بكعك العيد، وهو ما يتسبب في رفع مستوى السكر بالدم بشكل مفاجئ

-التركيز على أصناف محددة في الوجبات وإهمال أصناف أخرى

-تناول وجبة كبيرة ودسمة وهذا يسبب مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ

-قلة شرب الماء

يستغرق جسمك بعض الوقت للتكيف مع عادات الأكل الطبيعية، لذا من الأفضل الاستمرار في عاداتك الغذائية الطبيعية بعد يوم من العيد، سيساعد ذلك في تجديد العناصر الغذائية في الأسابيع التالية، والعودة إلى تناول الطعام الطبيعي تعتمد على صحتك وعمرك.