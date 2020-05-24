خلطات الشاي الأسود والكمون لحرق الدهون وسد الشهية

تحلم كل امرأة بجسم رشيق خاى من الترهلات والدهون الزائدة، والحل ليس صعبا في حالة اتباع نظام غذائي صحي خال من الأطعمة الملئية بالدهون والضارة على الصحة العامة للجسم، وبات معروفا أن السمنة المفرطة والوزن الزائد يسبب الكثير من المشكلات الصحية.

وللحصول على الجسم التي تحلم به كل امرأة، والحصول على بطن مسطح خال من الدهون والترهلات، تقدم لك "الجميلة" خلطتين تعمل على سد الشهية والذي يجعلك تبتعدين عن تناول الطعام بشراهة، إضافة إلى قدرتهم على حرق دهون البطن.

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1-خلطة بذور الشمر مع الشاي الأسود وعود قرفة وقطرات من الليمون.

الشمر من العلاجات الطبيعية التقليدية لعلاج مختلف المشاكل الصحية مثل الهضم، التهاب الحلق، حصوات الكلى، يحفز من إنتاج الحليب عند الأمهات، ولكن الاستخدام الرئيسي له هو أن شاي الشمر يساعد في تحسين الهضم وإنقاص الوزن.

طريقة تحضير الخلطة

توضع جميعها في وعاء ثم يسكب عليها ماء ساخن ويترك ليبرد لمدة 5 دقائق ويشرب على الريق، وقبل الوجبات بثلث ساعة فيمنحك الشعور بالشبع ويسد الشهية.

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2-خليط القرفــة والكمون والليمون والزنجبيل

يساعد الزنجبيل على التخلص من الدهون، لأنه حارق للدهون، نتيجة مساعدته على زيادة سرعة التمثيل الغذائي والتخفيف من دهون منطقة الخصر، والتخلص من الكرش.

كما أن مزج الزنجبيل مع القرفة يذيب الدهون المتراكمة تحت الجلد، بينما الليمون مع الكمون يساعدنا على سد الشهية بالإضافة إلى الإحساس بالشبع.

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