كيت ميدلتون والأمير وليام يكسران ملل "كورونا" باللعب مع المسنين عبر الإنترنت

قضت كيت ميدلتون والأمير وليام دوقة ودوق كامبريدج، أوقات من المرح والترفية عبر الإنترنت مع كبار السن فى أحد دور رعاية المسنين فى بريطانيا، وذلك فى سلسلة اتصالات يجريانها لكسر ملل العزل الذى يعيشه نزلاء دور رعاية كبار المسنين، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك فى ظل حالة إغلاق مفروضة فى جميع أنحاء بريطانيا ودول العالم للحد من نمو الفيروس التاجى.

وشاركت كيت ميدلتون والأمير وليام، فى سلسلة اتصالات عبر تطبيق Zoom هذا الأسبوع، وقدموا لمحة نادرة على روح الدعابة لديهما، من خلال حديثهما عبر الإنترنت مع نزلاء Shire Hall Care House ، فى كارديف، وخلال اتصالهم لعب الزوجان الملكيان مع المسنين نزلاء دار الرعاية لعبة "بينجو"، حيث قضى الجميع الكثير من المرح فى البحث عن الأرقام، وذلك وفقًا لما نقلته مجلة "elle".

وظل الدوق والدوقة مشغولين بمكالمات Zoom خلال الأسبوعين الماضيين، وأطفالهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس قاموا بمظاهر أكثر من المعتاد أيضًا، حتى أن الأطفال الملكيين ظهروا مع والديهما على شاشة التلفزيون فى ليلة "بى بى سى" الكبيرة الخاصة.

وفى هذا المساء، انضم دوق ودوقة كامبريدج والأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، إلى مواطنى المملكة المتحدة فى أسبوع ClapForOurCarers لإظهار تقديرهم للعمال الرئيسيين المذهلين الذين يعملون بلا كلل من أجل إبقاء البلاد قيد التشغيل، كما شاركوا فى 23 أبريل فى مبادرة TheBigNightIn للاحتفال بأعمال اللطف والفكاهة وروح الأمل والمرونة التى أبقت المملكة المتحدة مستمرة خلال جائحة COVID-19.

ويشار إلى أن كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، كانت قد أطلقت مطلع شهر مايو الجارى مشروع تصوير مجتمعى بعنوان "Hold Still 2020" يهدف إلى التقاط الحالة المزاجية والآمال والمخاوف لدى الشعب البريطانى خلال انتشار وباء فيروس كورونا التاجى، ومن خلال هذا المشروع ستتم مشاركة الصور من جميع أنحاء المملكة المتحدة التى ألهمت مشروع Hold Still 2020 مع معرض الصور الوطنية.

وقالت دوقة كامبريدج، "لقد أدهشنا جميعًا بعض الصور المذهلة التى رأيناها، والتى أعطتنا نظرة ثاقبة على تجارب وقصص الأشخاص فى جميع أنحاء البلاد.. تظهر بعض الصور المحزنة بشكل يائس المأساة الإنسانية لهذا الوباء وغيرها من الصور المشجعة التى تظهر أشخاصًا يتجمعون لدعم أولئك الأكثر ضعفًا".

Advertisements

وأضافت "يهدف Hold Still إلى التقاط صورة للأمة، وروح الأمة، وما يمر به الجميع فى هذا الوقت.. صور تعكس المرونة والشجاعة والطيبة.. كل تلك الأشياء التى يعانى منها الناس"، وتابعت "سيتم عرض 100 صورة مختصرة فى معرض بدون جدران، وهو معرض رقمى فريد من نوعه مفتوح للجميع فى شهر أغسطس.. أرسل صورك لتكون لديك فرصة لتظهر على قناتنا طوال المشروع.. البقاء فى المنزل".

والصور الأولى التى ضمها المشروع، تعود لصفحة كريس، وتوم ماديك / SWNS، وبيتر جولى، وايمى جولد، الكابتن توم مور، كما أن الأشخاص من جميع أنحاء المملكة المتحدة مدعوون لتقديم صورة فوتوغرافية، والتى يتم تشجيعهم على مرافقتها مع تقديم كتابى قصير، وسيركز المشروع على ثلاثة محاور: المساعدون والأبطال، طبيعتك الجديدة، وأعمال الخير.

قد يهمك أيضا :

الأمير وليام وكيت ميدلتون يخططان لتقليل الردود على رسائل وبطاقات المتابعين

تعرفي على المهمات الرسمية الأحدث غير المعلنة لدوقة كمبريدج