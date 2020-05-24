كورونا يكسر حاجز ٥ ملايين إصابة.. ثلثهم في أوروبا وأمريكا

أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 5 ملايين و250 ألف شخص في العالم، أكثر من ثلثهم في أوروبا والولايات المتحدة، وفق تعداد لوكالة “فرانس برس” يستند إلى مصادر رسمية.



وبلغ عدد الإصابات ما لا يقل عن 5 ملايين و250 ألفا و658 حالة، بينها 339 ألفا و172 وفاة، وكانت أوروبا القارة الأكثر تضررا مع مليونين و3510 إصابات و173 ألفا و186 وفاة، ثم الولايات المتحدة التي سجلت مليون و604 آلاف و879 إصابة بينها 96 ألفا و125 وفاة.

وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم خلال شهر فيما سجل أكثر من 250 ألف إصابة جديدة في أقل من ثلاثة أيام.

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وتشهد أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي التفشي الأسرع للوباء، مع تسجيل 33 ألفا و719 إصابة جديدة في 22 مايو/أيار مقابل 28 ألفا و647 اصابة في الولايات المتحدة وكندا و20 ألفا و867 إصابة في أوروبا.

وكانت الزيادة الأسرع في عدد الإصابات اليومية سجّلت حتى الآن في منطقة الولايات المتحدة وكندا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن أمريكا الجنوبية باتت بؤرة جديدة لوباء كورونا المستجد، لافتة إلى أن الوضع في البرازيل يثير القلق.

والزيادة المسجلة في أمريكا اللاتينية والكاريبي بلغت 685 ألفا و508 إصابات بينها 37 ألفا و762 وفاة، حتى السبت، ترتبط إلى حد بعيد بارتفاع عدد الإصابات في البرازيل التي سجلت 330 ألفا و890 إصابة، وهو عدد تضاعف خلال 12 يوما، وكذلك في ألبيرو التي سجلت 111 ألفا و698، وتشيلي 65 الفا و393، والمكسيك 62 ألفا و597.