شهادة ناج من كارثة طائرة كراتشي: قفزت 10 أقدام للوصول لبر الأمان

كشف المهندس محمد زبير، أحد الناجيين من حادث طائرة الركاب الباكستانية، كيفية هروبه من الطائرة المشتعلة بعد سقوطها نتيجة فشل محاولة الهبوط الثانية.

وقال "زبير" إنه لا يتذكر تفاصيل المشهد بشكل واضح، لأنه لم ير سوى الدخان والنيران، مضيفا: "سمعت صراخ الأطفال والكبار من جميع الاتجاهات. لم أر أي شخص، فقط سمعت صراخهم"، حسب حديثه لقناة "جيو نيوز" الباكستانية:

وأضاف: "فصلت حزام الكرسي وذهبت باتجاه الضوء. كان عليّ القفز من مسافة نحو 10 أقدام للوصول لبر الأمان".

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية التي كان على متنها 99 شخصًا تحطمت في حي سكني بمدينة كراتشي، بعد محاولتين فاشلتين للهبوط بالمطار.





وتأكدت وفاة 97 شخصًا على الأقل في حادث سقوط الطائرة، بحسب السلطات الصحية، و لم يعلن حتى الآن ما إن كان هناك خسائر مادية أو بشرية أخرى.

أما الناجي الآخر، ظفار مسعود، ويعمل مدير بنك البنجاب، فقد أصدر البنك الذي يعمل لديه بيانا أشار من خلاله إلى أن الأول يعاني من كسور، لكنه "واع ويستجيب بشكل جيد"، بحسب المتحدث باسم الحكومة في إقليم السند،





وقال "زبير" من على سرير المستشفي في كراتشي إنه بعد نحو 10 دقائق من فشل محاولة الهبوط الأولى، أعلن الطيار للركاب أنه سيجري محاولة ثانية، ثم تحطمت الطائرة بينما كان يقترب من المدرج.

وتصاعدت الأدخنة من موقع تحطم الطائرة الساعة 2.45 مساء تقريبًا بالتوقيت المحلي، وكان جسم الطائرة يقبع بين أنقاض المباني متعددة الطوابق فيما هرعت سيارات الإسعاف عبر الحشود.

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ووقع الحادث عشية احتفالات المسلمين بعيد الفطر، حيث يسافر الكثيرون في باكستان لزيارة أقاربهم.

وقال شاكيل أحمد، أحد شهود العيان قرب موقع الحادث: "الطائرة اصطدمت بأحد أبراج المحمول أولًا ثم تحطمت فوق المنازل".

كانت طائرة ركاب من طراز (Airbus A320) قادمة من مدينة لاهور باتجاه كراتشي، وعلى متنها 91 راكبًا و8 مضيفين، وذلك عقب استئناف باكستان لرحلات الطيران الداخلية في أعقاب جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما قالته سلطات الطيران المدني.





وقبل ثوان من حادث التحطم، قال ربان الطائرة لمراقبي الحركة الجوية إنه فقد السيطرة على المحركين، طبقًا لتسجيلات منشورة عبر موقع liveatc.net، المتخصص في مراقبة حركة الطيران.

ويمكن من خلال التسجيل سماع أحد الأشخاص وهو يقول: "نعاود أدراجنا، سيدي، لقد فقدنا محركات". ولم يحدث أي اتصال آخر من الطائرة، بحسب التسجيل الذي لم يستن لـ"الجارديان" التحقق منه.

وقال المتحدث باسم الخطوط الباكستانية عبدالله خان: "آخر مرة تواصلنا فيها مع الطيار كان لديه عطل تقني.. إنه حادث مأساوي للغاية".

وأوضح خبراء سلامة الطيران أن حوادث الطيران عادة ما يكون لها أسباب عدة، ومن المبكر للغاية فهمها خلال ساعات أو أيام.



