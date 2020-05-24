شكرا لقرائتكم خبر عن هل لعب الأطفال أمام البيت في العيد قد يصيبهم بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر كثير من الأطفال بالملل ويرغبون في الخروج للعب مع الجيران في الشارع أو الهواء الطلق، خاصة في عيد الفطر، لكن في ظل انتشار وباء كورونا يتخوف الآباء والأمهات من لعب الأطفال مع أصدقائهم، فهل من الآمن ترك الأطفال يلعبون مع جيرانهم في العيد أمام المنزل .. هذا ما نعرف إجابته في السطور التالية وفقا لموقعى "itv" وكلايفند كلينيك.

والأطفال أقل عرضة للإصابة بمضاعفات مرتبطة بكورونا مقارنة بالبالغين وهذا لا يعني أنهم محصنون ضد الفيروس ، لذا من المهم أن يلتزم الأطفال والبالغون بقواعد التباعد الاجتماعي.

هل يمكن لأطفالي اللعب في الخارج؟

قال الدكتور بورفا جروفر، المدير الطبي لأقسام الطوارئ للأطفال في عيادة كليفلاند كلينيك، أنه لا ينصح في هذا الوقت بخروج الأطفال للعب في ظل انتشار فيروس كورونا

وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بمواعيد اللعب، خاصة مع الأطفال الأصغر سنًا، فليس هناك طريقة يمكنك من خلالها توفير الإشراف المباشر عليهم، لأنهم يلعبون معًا في أماكن مغلقة، وغالبًا ما يلعب الأطفال قريبًا جدًا من بعضهم البعض وهو ما يسهل انتقال العدوى.

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ومن جانبه قال دكتور ماكس ديفي ، المسؤول عن تحسين الصحة في الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل لـ ITV News أن "ممارسة الرياضة في الهواء الطلق أمر جيد للغاية، ولا يزال بإمكان الأطفال الذهاب إلى حديقة أمام المنزل واللعب مع الأطفال الآخرين ولكن يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة .

وأوضح الدكتور ديفي أن التواجد في الهواء الطلق أكثر أمانًا من الأماكن المغلقة لعدة أسباب.

على سبيل المثال ، هناك عدد قليل من الأسطح حيث يمكن أن تتجمع الفيروسات ويتحرك الهواء أكثر، لذا من المرجح أن تغادر أي قطرات موجودة في الهواء بشكل أسرع.

من المقبول أن يلعب الطفل في الخارج لحرق بعض الطاقة، ولكن يحتاج الآباء إلى توخي الحذر من غسل اليدين، وعدم لمس كل شيء حولهم

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ماذا يفعل الطفل طوال اليوم؟

لا يُسمح للأطفال المصابين بالبرد أو الاحتقان أو السعال أو الحمى أو الإسهال باللعب مع الأشقاء الأصحاء أو الأطفال الآخرين.