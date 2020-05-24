شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط خروج ولا فسح..إزاى تخلى العيد حلو فى بيتك وتحسني نفسية أولادك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عيد الفطر 2020 أول احتفال غريب من نوعه، فنظرا للظروف التى تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا والعزلة الذاتية نضطر جميعا للجلوس فى المنزل وعدم الخروج لزيارات الأقارب والأصدقاء وذلك لمنع الاختلاط والعدوى.

ولكن قد يؤثر ذلك على الحالة النفسية وخصوصا على الأطفال الذين اعتادوا على خروجات العيد وزيارة الاصدقاء والاقارب، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح التى تستطيع من خلالها الاحتفال فى المنزل وتعزيز الحالة النفسية للأطفالن وذلك حسب ما ذكره موقع mvslim وهى:

1: افعل ما اعتاد عليه انت وابنائك من خلال ارتداء الملابس الجديدة وقضاء صلاة العيد فى المنزل.

2:من الممكن ان تعوض زياة الاهل والاقارب بمكالمات الفيديو الجماعية مع بعض، فذلك يحسن من نفسيتك انت وابنائك ويحسسهم بالسعادة والبهجة وعدم الشعور بالوحدة.

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3:ينصح باستبدال رسائل المعايدة باتصال الفيديو والتواصل مع الأصدقاء والأهل صوت وصورة.

4:اخلق جومن البهجة والفرحة فى المنزل من خلال ارتداء الملابس الجديدة أنت وأبنائك وخلق أجواء من المرح حتى لا يشعر الاطفال بالملل والوحدة.

5:قدم الهدايا والألعاب لأطفالك فى العيد ولا تمنع عنهم العيدية كما اعتادت فى العيد حتى لا يشعرون بتغيير او يتعرضون لمشاكل نفسية بسبب العزل المنزلى.