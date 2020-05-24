تمديد عزل كورونا بالأرجنتين.. وإصابات كوريا الجنوبية تتخطى 11 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، السبت، تمديد عزل عام إجباري في العاصمة بوينس أيرس حتى السابع من يونيو/حزيران بعد أن شهدت المدينة زيادة مطردة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة.



وفرضت الأرجنتين العزل العام في 20 مارس/آذار وكان من المقرر أن ينتهي الأحد على الرغم من أن المسؤولين خففوا القيود في بعض المناطق من البلاد.

وفي سياق متصل، ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 11 الفا و 190 شخصا بعد تسجيل 25 حالة جديدة .

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وأعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، تسجيل 25 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومن بين الحالات الجديدة كان هناك 17 حالة لانتقال العدوى محليا.

ولم تبلغ البلاد عن أي حالة وفاة جديدة خلال يوم أمس لتبقى حصيلة الوفيات عند 266 حالة.