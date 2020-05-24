شكرا لقرائتكم خبر عن عشان العيد يعدى على خير.. هتعمل إيه لو اتعرضت لارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم واحدة من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها البعض وخصوصا كبار السن، وهنا لا بد من المتابعة مع الطبيب وتناول الأدوية التى يصفها حسب حالة المريض وقد يكون العلاج مدى الحياة لأنه من الأمراض المزمنة.

وحال ارتفاع الضغط المفاجئ الناتج عن الحزن أو التعرض لضغط شديد أو أى خلل فى الجسم لا بد من إنقاذ المريض فورا حتى لا يتعرض لمخاطر أكبر، وفى أيام العيد قد يتعرض المرضى لارتفاع مفاجئ فى الضغط مع عدم القدرة على الذهاب للمستشفى لذلك يقدم الخليج 365 طرق طبيعية لخفض ضغط الدم فى المنزل وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday.

1: تناول الأطعمة التى تحتوى على البوتاسيوم الذى تساعد على خفض نسبة الصوديوم فى الجسم وتخفف من الضغط على الأوعية الدموية، ومنها "الموز، المكسرات، التونة، الخضروات الورقية، الطماطم، البطاطا، الفاصوليا".

2: تناول الشيكولاتة أو الكاكاو، حيث تحتوى الشوكولاتة الداكنة ومسحوق الكاكاو على مركبات نباتية تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

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3: الإكثار من تناول التوت، حيث إنه غنى بالبوليفينول الذى يمكن أن يساعد فى خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

4: الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم، حيث إنها تعمل على خفض مستوى ضغط الدم والحفاظ على صحة الجسم ومنها الخضروات الورقية الداكنة ومنتجات الالبان.

5: تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم لأنه يساعد على تنظيم ضغط الدم، يمكنك العثور عليها في الأطعمة الكاملة ، مثل البقوليات والحبوب الكاملة.