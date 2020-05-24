شكرا لقرائتكم خبر عن متخليش الكحك يأثر على وزنك.. اعرف إزاى تحافظ على جسمك فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كحك وبسكويت كل يوم على الفطار" هى الاكلة المعتادة فى العيد كنوع من الاحتفال والشعور ببهجة وأجواء العيد، لكن الإكثار فى تناول الكعك والبسكويت يؤثر على وزن الجسم ويعرضك لمشاكل صحية خطيرة، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح لتجنب زيادة الوزن فى العيد وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

1: إذا كنت تحاول مراقبة نظامك الغذائى، نقترح شرب كوبين من الماء قبل الجلوس لتناول الطعام لأنه يقلل من تناول الطعام والرغبة الشديدة فيه، علاوة على ذلك عندما يكون جسمك رطبًا، يزيد استهلاك الطاقة لديك فى الراحة ما يعنى أنك تحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع.

2: تناول الطعام ببطء فيساعد ذلك على الشعور بالشبع والحد من خطر الإصابة بزيادة الوزن والأمراض المزمنة.

3:الحد من تناول الكعك والبسكويت والحلويات والمكسرات، فهى غنية بالدهون والمعجنات والسكريات التى تعمل على زيادة الوزن.

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4: قسم وجبات يومك على خمس وجبات بكميات قليلة وابتعد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت.

5: الامتناع عن تناول الطعام والنوم مباشرة فيعمل ذلك على التخمة وزيادة الوزن.

6: من الممكن أن تمارس النشاط البدنى والحركة فى المنزل إذا لم تستطع ممارسة الرياضة فيعمل ذلك على حرق الدهون وانقاص الوزن.

7: الابتعاد عن المشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بالعصائر الطبيعية الخالية من السكريات.

8: الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم.