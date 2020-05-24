تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالزعفران

المكونات

دجاجة كاملة مقطّعة إلى ثمان قطع.

ربع كوب من الصنوبر.

ثلاث شرائح من التوست منزوع القشرة البنية.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

رشة من الزعفران.

فصّان من الثوم.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المقطّع.

بصلتان مقطّعتان إلى قطع صغيرة.

كوبان من مرق الدجاج.

ورقة غار.

عودان من الزعتر الأخضر.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

صفار بيضة.



طريقة التحضير

تسخين زيت الزيتون في قدر مناسب على نار متوسطة الحرارة وإضافة الصنوبروالخبز إلى الزيت الساخن وتقليبهما جيداً مع الزيت لمدة ثلاث دقائق إلى أن يتحمرا قليلاً ثمّ رفع القدر عن النار.

ترك خليط الخبز والصنوبر جانباً إلى أن يبرد تماماً.

وضع خليط الخبز والصنوبر في وعاء محضّرة الطعام وإضافة الزعفران والكمّون والثوم ونصف كمية البقدونس إلى وعاء المحضرة.

خلط المكونات في محضرة الطعام جيداً مع بعضها البعض.

تحمير قطع الدجاج في قدر واسع لمدة خمس دقائق، ثم يتم رفعها عن الناروتغطيتها.

إضافة البصل إلى نفس القدر، وطهيه لمدة خمس دقائق ثم إعادة الدجاج مرة أخرى إلى القدر وإضافة مرق الدجاج وورقة الغار والزعتر.

ترك الخليط على نار متوسطة إلى منخفضة الحرارة إلى أن يغلي غليانًا خفيفًا لمدة ساعة واحدة مع تغطية القدر.

رفع الدجاج عن النار ووضعه في وعاء وتغطيته.

إضافة خليط الصنوبر والخبز إلى القدر وطهيه لمدة دقيقة واحدة فقط.

رفع القدر عن النار وإضافة عصيرالليمون وصفار البيض مع الكمية المتبقية من البقدونس إلى الخليط.

تقليب المكونات في القدر جيداً وإعادة القدر مرة أخرى على نار منخفضة الحرارة وتركه إلى أن يصبح الخليط سميكًا ولكن دون أن تغلي الصلصة.

تتبيل الخليط وإعادة الدجاج إلى القدر مرة أخرى وخلط المكونات مع بعضها جيداً.

سكب الدجاج في طبق تقديم مناسب وتقديمه ساخناً.

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