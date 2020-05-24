تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جلو كباب مع الأرز بالزعفران والزرشك

المكونات

مكونات الكباب:

نصف كيلو غرام من لحم الغنم الهبرة مع نسبة من الدهن.

بصلة بيضاء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

حبّة من الطماطم المقطّعة إلى نصفين.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.



مكونات الأرز بالزعفران والزرشك:

كوبان ونصف من الأرز المغسول والمنقوع والمصفى.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزرشك.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من صبغة الزعفران المنقوعة في ربع كوب من ماء الورد.



طريقة التحضير

تحضير الكباب:

فرم اللحم مع الدهن في محضّرة الطعام ووضع الخليط جانباً.

فرم البصل في محضرة الطعام ثمّ إضافة اللحم إلى البصل في محضرة الطعام.

فرم خليط اللحم والدهن والبصل مرة أخرى.

وضع البصل واللحم في طبق واسع وتتبيل الخليط بإضافة الملح والفلفل والزعفران وخلط جميع المكونات جيدًا مع بعضها البعض.

تغطية خليط اللحم ووضعه في الثلاجة لمدة من ثلاث إلى أربع ساعات أو طوال الليل ثمّ طهيه في اليوم التالي.

تقسيم اللحم إلى أربعة أقسا وتشكيله على شكل أصابع عريضة.

صف أصابع اللحم بجانب بعض في صينية فرن مبطّنة بقطعة من ورق الالمنيوم وعمل خطوط بواسطة سيخ خشبي على كل اصبع من أصابع اللحم.

خبز أصابع اللحم في فرن مسخن مسبقا على حرارة مئتي درجة مئوية لمدة عشرين دقيقة على كل جهة.

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تحضير الأرز بالزعفران والزرشك:

سلق الأرز في ماء مغلي مع القليل من الزيت والملح.

تصفية الأرز من الماء ووضعه جانباً.

خلط ماء الورد مع السكر والزرشك في وعاء صغير وتحريك الخليط جيداً إلى أن يذوب السكر.

إضافة مقدار كوب من الأرز المسلوق مع ملعقة من الزبدة إلى خليط ماء الورد.



تطبيق الطبق:

سكب الأرز الأبيض في طبق تقديم واسع ثمّ توزيع الأرز المخلوط بالزرشك والزعفران فوقه.

وضع أصابع الكباب فوق الأرز مع البندورة المشوية وتقديمه ساخناً.



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