تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السميت التركي

المكوّنات

نصف كوب من دبس التمر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب ونصف من السمسم المحمص.



مكوّنات العجين:

ثلاثة أكواب وربع من الدقيق.

ثلث كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة ونصف من الخميرة، مع ربع كوب من الماء الدافئ، وملعقة صغيرة من السكر.



طريقة التحضير

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خلط الخميرة، والسكر، وربع كوب الماء الدافئ وتحريكها لتتجانس وتركها مغطاه لمدّة خمس عشرة دقيقة.

وضع الدقيق، والملح، وخليط الخميرة في وعاء العجن، وإضافة الماء تدريجيا مع العجن.

ترك العجينة لتتخمر لمدّة ساعة.

تقسيم العجينة لثمانية أقسام وتركها ترتاح قليلاً.

خلط كوب من الماء، ودبس التمر، وملعقه الدقيق معاً.

تشكيل كل قطعه من العجين على شكل حبل طويل، ثمّ أخذ الطرفين ولزقهم مع بعض ثمّ برمها ثم لزق الطرفين مرة أخرى لتتكون حلقة سميكة.

غمس كل قطعة بخليط الدبس، وصفها في صينية الفرن.

ترك السميت لمدّة عشر دقائق لترتاح العجين.

تسخين الفرن على درجة حرارة 225 درجة مئوية.

رشّ السميت برشاش الماء وكذلك داخل الفرن.

خبز السميت لمدّة عشرين دقيقة.

تقديم السميت وقت الفطور مع أنواع من الجبن، ومع الزيتون، وشرائح من الخيار، والطماطم.

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