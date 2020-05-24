تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خضار سوتيه بالبخار

المكوّنات

ملعقتا زيت زيتون.

قطعتا فيليه دجاج.

حبة بصل متوسطة الحجم مقطّعة لجوانح.

ثلاثة فصوص ثوم.

حبة كوسا مقطّعة بشكل طولي.

جزرة مقطّعة شرائح.

حبة كبيرة فلفل أخضر.

حبة كبيرة فلفل أحمر.

عشر حبات مشروم شرائح.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة أوريغانو أو ريحان.

نصف ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة.

ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم.



طريقة التحضير

نسخّن ملعقة زيت زيتون في مقلاة غير قابلة للالتصاق مسطّحة.

نقطع الدجاج الفيليه بشكل شرائح طولية رفيعة، ونتبلها بقليل من الملح، والفلفل الأسود، والكزبرة.

نضع الثوم المهروس في المقلاة ونقلبه مع الزيت حتى يأخذ لوناً ذهبياً.

نضيف شرائح الدجاج ونقلبها حتى يتغيّر لونها وتقفل مسامها، ونغطّي المقلاة ونترك الدجاج يتمّ نضجه على البخار، وعادة يحتاج لحوالي عشر دقائق.

ننشل الدجاج بعد نضوجه، ونبدأ بإضافة البصل الشرائح ونقلبه حتى يذبل قليلاً.

نضيف الخضار تباعاً حسب درجة النضج وحاجتها للحرارة، الجزر، والفلفل الرومي الملوّن المقطع شرائح رفيعة، والكوسا، والمشروم، مع التقليب حتى تأخذ لوناً ذهبياً.

نضع بقية البهارات مع الأوريغانو، ونعيد قطع الدجاج الى الخضار، ونعاود تقليبها، ونغطي الخضار للسماح لها بأن تنضج على البخار وذلك بإفراز سوائلها والاحتفاظ بكافّة مكوّناتها الغذائية، نتركها لمدّة خمس عشرة دقيقة حتى يتمّ النضج.

نزيّن طبق الخضار السوتيه بالبقدونس المفروم، ويمكن تقديمها مع المشاوي، أو الأرز بالشعيرية.

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