تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى بساط الريح

القاهرة - لايف ستايل
المكوّنات:
ثلاثمائة غرام من بسكويت الشاي.
مائة وستون غراماً من كريمة الخفق.
ثلاثمائة وأربعون غراماً من القشطة.
مائة وستون غراماً من الكريم كراميل.
كوب من الحليب البارد.
نصف كوب من مسحوق الفستق الحلبي.
طريقة التحضير:
نقع حبات البسكويت في الحليب البارد، ثم رصّها في قاع صينية بايريكس.
عمل طبقة ثانية من البسكويت، ورصّها فوق الطبقة الأولى، مع الحرص على تغطيسها في الحليب أيضاً.
مزج كلٍ من الكريمة، والكراميل، بالإضافة إلى القشطة في وعاءٍ عميق، وتقليبها جيداً باستخدام الخفاقة اليدوية.
سكب الخليط الناتج فوق طبقتي البسكويت.
تزيين الوجه بالفستق الحلبي، وإدخال الصينية إلى الثلاجة لتتماسك.
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